Per il presente sono entrambi un'assoluta certezza, la più bella per unache aveva un estremo bisogno di trovare punti di riferimento stabili. Una coppia pesante, con pochi eguali in Europa, che però già dal prossimo anno potrebbe essere messa in discussione, ma non tanto per una questione tecnica. Ad oggi, infatti, il futuro di Dusane Federicosembra tutt'altro che definito.- Per l'attaccante serbo, come vi abbiamo già raccontato, sono partite alla Continassa le prime riflessioni in merito al possibilein scadenza nel 2026, che potrebbe implicare anche una distribuzione del suo lauto ingaggio su più annate, per una maggiore sostenibilità. Se ne sta parlando e se ne parlerà sicuramente a lungo, mentre su di lui si sono inevitabilmente riaccesi i riflettori delle big europee: alla finestra il, ma anche- Per l'esterno azzurro, invece, la questione è un po' diversa: la scadenza del suo contratto è più vicina di quella del compagno d'attacco, essendo fissata nel 2025. Se la Juve non vuole arrivare a fine stagione con l'acqua alla gola, dunque, dovrà iniziare a muoversi seriamente quanto prima, perché un passo falso potrebbe costare molto caro. E la coppia Chiesa-Vlahovic è un patrimonio da non disperdere, adesso è più chiaro che mai.