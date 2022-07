Un incrocio che parla della storia recente e di quella passata della. Un piccolo retroscena, raccontato da Tuttosport: "Alla Juventus non si sono neppure sfiorati Gigi Buffon e Dusan Vlahovic : il portiere, a fine contratto, ha lasciato i bianconeri l’estate scorsa per accasarsi al Parma, l’attaccante serbo è arrivato invece a Torino da Firenze soltanto l’ultimo giorno di gennaio 2022. E anche in campionato, quando Vlahovic vestiva di viola e Buffon di bianconero, l’attaccante non ha mai segnato al portiere.I due invece hanno condiviso nelle scorse settimane alcune sedute di allenamento a Belgrado, dal preparatore Andreja Milutinovic , considerato il Messi dei personal trainer, e immortalato il momento insieme. Con loro, in palestra e nella foto ricordo, anche Sasa Lukic , centrocampista del Torino e della Serbia".