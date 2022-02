Intervenuto ai microfoni di DAZN al termine della conferenza stampa di presentazione con la maglia della Juve, Dusan Vlahovic ha parlato anche di Paulo Dybala, che conoscerà a breve non appena l'argentino rientrerà dagli impegni con la sua Nazionale. Ecco il suo commento sul numero 10 bianconero: "Siamo tutti compagni, vorrei creare un rapporto di amicizia con tutti, anche qualcosa in più. Essere uniti per raggiungere grandi obiettivi".