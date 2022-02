Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juve, Dusan Vlahovic ha fatto anche un accenno a Paulo Dybala. Ecco il suo commento: "Non l'ho ancora incontrato, è in Nazionale. Ma è un grande giocatore e speriamo che torni quanto prima, deciderà il mister chi giocherà e chi no. Sono pronto e disposto a tutto. Sono tutti grandi campioni. Da Morata, Dybala, Kean, Bernardeschi, chi c'è in attacco della Juve. Io cercherò di dare il massimo".