Una coppia da sogno, destinata però a scoppiare nel tempo di un amen. Una storia breve ma intensa, almeno stando alle premesse, che magari farà sorgere anche qualche rimpianto. Perché sì, effettivamente il duo Dybala-Vlahovic è il migliore possibile per la Juve di oggi, come si è capito fin dalla prima apparizione del centravanti serbo in maglia bianconera, nella gara contro il Verona: allora bastarono tredici minuti ai due per dimostrare che cosa avrebbero potuto fare insieme, se non fosse stato per un contratto - quello dell'argentino - pericolosamente vicino alla scadenza e destinato ad essere cancellato per sempre. Una coppia a tempo, dunque, che però ha ancora la possibilità di dire la propria.



Come sottolinea Il Corriere dello Sport, infatti, Massimiliano Allegri è stato chiaro su Paulo Dybala: da lui, come da tutti gli altri, si aspetta il massimo da qui alla fine della stagione, e poco importa se a giugno saluterà. E se lo aspetta fin da questa sera, sul campo del Cagliari, quando la Joya si riunirà a Dusan con la missione di regalare ai bianconeri una vittoria fondamentale per riscattare la sconfitta contro l'Inter e trascorrere almeno una domenica in serenità, senza pensare allo spauracchio della Roma alle calcagna. Il fatto che il duo abbia una data di scadenza, insomma, non deve influire sul rendimento dei due attaccanti, che insieme e singolarmente hanno ancora tante risposte da dare alla Juve, senza dimenticare gli obiettivi da raggiungere. Se la coppia si dovrà sfaldare, che almeno lasci un bel ricordo...