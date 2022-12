Sono soltanto 79 i minuti disputati in Qatar alcon lada Dusan. Il numero 9 della, nelle ultime gare prima della sosta, già aveva dato forfait a causa del riacutizzarsi della pubalgia che continua a tormentarlo. In bianconero Dusan non scende in campo dallo scorso, dalla disfatta contro il Benfica. Ieri Massimiliano Allegri ha spiegato che:proprio a causa del riacutizzarsi di questo problema.Le sue condizioni, come riferisce La Gazzetta dello Sport, saranno valutate gradualmente. Di certo dal suo ritorno a Torino ha alternato terapie e palestra, senza allenarsi con i compagni. Dipenderà tutto, o quasi, dal fastidio che avvertirà Vlahovic prossimamente. Di certo, Massimilianospera di riaverlo a disposizione il prossimoquando la presenza di Dusan sarebbe molto importante.