Il giorno dell'incontro è arrivato. Gli agenti di Dusan Vlahovic e la Juventus si vedranno oggi per chiudere i dettagli dell'affare. Come scrive il Corriere della Sera, c'è ancora molto di cui discutere in merito alle commissioni richieste dagli agenti del giocatore. Ancora distanza tra le parti, quindi un confronto è necessario e nessuno può tornare indietro...