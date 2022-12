Il serbo rientrerà dopo i giorni di vacanza post Mondiali in Qatar e avrà un duplice obiettivo. Il primo è quello di recuperare pienamente dai problemi fisici che lo hanno condizionato in questa stagione. Il secondo, è tornare ad essere al centro della Juve, una Juve che proprio senza di lui nelle ultime settimane prima della sosta aveva ottenuto vittorie importanti in campionato.