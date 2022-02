1









Annullato. Non ci sono altri modi per descrivere la partita di Dusan Vlahovic contro il Torino. Pochi dubbi, il duello uno contro uno ha visto Bremer uscire vittorioso, così come successe in Torino-Fiorentina. L’attaccante serbo ha deluso e nelle parole post partita, Massimiliano Allegri ha indicato chiaramente quelli che sono gli aspetti dove deve crescere e migliorare. I tifosi intervenuti sui social, però, hanno fatto quadrato intorno a Vlahovic, puntando il dito sulla prestazione collettiva e sull’impostazione data dal tecnico livornese.



