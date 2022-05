Dusan Vlahovic da record. Con il gol segnato ieri sera all'Allianz Stadium contro la Lazio, il giovane centravanti della Juve ha già raggiunto il primato di Dejan Stankovic per numero di reti realizzate nel campionato di Serie A da un giocatore serbo, 51 in totale. Nessuno ha mai fatto meglio di loro nel massimo campionato italiano, con il bomber bianconero che, naturalmente, ha tutto il tempo dalla sua parte per arricchire sempre di più il suo già ricco bottino.