Decisivo. Così si può descrivere Dusannella gara di ieri contro la Salernitana. Un colpo di testa che ha regalato alla squadra di Massimiliano Allegri i tre punti. Stando a quanto scrive La Gazzetta dello Sport, il bomber serbo della Vecchia Signora ha segnato di testa tre volte un gol decisivo. Frosinone il gol del finale 2-1, contro il Bologna quello dell'1-1 finale e quello di ieri contro la Salernitana all'Arechi. Nessuno come lui in Serie A. Un record speciale quindi per Dusan.