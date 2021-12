Le sirene del mercato iniziano a farsi sentire sempre più vicine in questo inverno che ci porterà fra una decina di giorni all'avvio del mercato di riparazione. Una riparazione che per la Juventus si concentra su due reparti in particolare: centrocampo e attacco.Andiamo un attimo a esaminare la situazione offensiva. L'amministratore delegato Arrivabene ha affermato chiaramente che si tratterà di un mercato al risparmio. Bene, quindi niente Dusan Vlahovic subito, a scanso di sorprese che da qui a un mese possono sempre arrivare, e possibilmente acquisti in prestito per non gravare sul bilancio.Ma chi sono i nomi sul piatto? I principali quotidiani sportivi concordano sul seguente trio: