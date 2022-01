1









Juve-Vlahovic, Vlahovic-Juve. Con in mezzo la Fiorentina. Ma è solo questione di tempo affinché la trattativa, che procede senza sosta sul doppio fronte - quello tra i club e tra la dirigenza bianconera e l'entourage del giocatore - si concluda definitivamente e arrivi la fumata bianca. Indietro non si torna, ma qualcosa ancora manca: Calciomercato.com ne elenca tre. A partire da un "semplice" tampone negativo, quello che libererebbe Vlahovic dall'isolamento domiciliare cui Dusan è costretto dopo che la Fiorentina ha rivelato due positività al Covid lo scorso sabato: uno dei due dovrebbe proprio essere proprio l'attaccante serbo, che una volta negativo potrà partire alla volta di Torino ed effettuare le visite mediche. La Juve auspica di chiudere tutto entro sabato, ma tutto dipende dalla negatività di Vlahovic e quindi programmare troppo non è possibile.



LA TRATTATIVA - Mancano, poi, gli ultimi dettagli tra Juventus e Fiorentina: si sa, più il traguardo si avvicina, più sembra andare lentamente. Ma la base della trattativa è ormai impostata: operazione complessiva da 75 milioni di euro, Arrivabene e Barone discutono soprattutto sulle modalità di pagamento e sulla definizione dei bonus. Da un lato i viola - che non disdegnerebbero di arrivare anche a toccare quota 80 milioni - vorrebbero più o meno tutto e subito, dall'altra la Juve lavora per rateizzare il più possibile: non sono intoppi, ma dettagli da definire sì.



LE COMMISSIONI - L'ultimo tassello da inquadrare porta a Darko Ristic, agente di Vlahovic che si trova ancora bloccato a Belgrado. Non un problema in sé, poiché i contatti continuano ad essere molto proficui anche a distanza e con i suoi collaboratori in Italia; ma, riporta ancora Calciomercato.com, non è mancato qualche attimo di tensione in merito alle commissioni: Ristic chiede 18 milioni, la Juve vuole abbassare il più possibile la cifra. Trattative, discussioni: normali in un affare di questa portata e che non impediranno il buon esito di un'operazione che resterà negli annali. Vlahovic attende, con lui un ambiente bianconero in fermento.