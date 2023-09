È ora della Serie A ed è ora di rivedere in campo con la maglia numero 9 della Juventus sulle spalle Dusan. Il bomber serbo si presenta al Mapei Stadium forte della doppietta pirotecnica con cui ha steso la Lazio appena una settimana fa. L'obiettivo diperò è chiaro: sfatare quel tabù che ha fatto sì che al Mapei Stadium non segnasse mai, né con la maglia bianconera né con quella della. L'obiettivo è chiaro: segnare cinque gol nelle prime cinque partite.Negli ultimi quarant'anni come riferisce La Gazzetta dello Sport soltanto i grandi bomber della storia della Juventus sono riusciti a fare il famoso "5x5". Nel 2002-03 Alessandro Del Piero iniziò la stagione con 6 reti nelle prime cinque di Serie A. Stesso bottino per David Trezeguet nel 2007-08. Addirittura meglio fece Paulo Dybala, che nel 2017-18 realizzò addirittura 8 gol salvo poi fermarsi proprio contro il Sassuolo. Ora Dusan sta meglio, la pubalgia sembra essere un lontano ricordo, lo si vede in campo. Le quote per vederlo in testa alla classifica marcatori al termine della stagione sono scese vertiginosamente negli ultimi giorni. Terzo, dietro solo a Lautaro Martinez e Victor Osimhen. Tutto però, passa dalla gara delle 18 contro il Sassuolo.