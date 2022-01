L'investimento Vlahovic complica la ​strada del pareggio di bilancio, previsto nel 2024, e della sostenibilità economica, a questo punto diventano fondamentali due aspetti: l’andamento in Champions con relativi premi e la valorizzazione degli asset-calciatori. Chiudere nelle prime quattro questa stagione e le prossime due è l'obiettivo minimo, lavorare bene in uscita diventa strategico. E in quest'ottica, per quest'estate, attenzione a de Ligt.