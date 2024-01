Estate 2004: Davidha già preparato il trasloco, destinazione Barcellona. Il papà-manager Jorge a maggio va in rottura con l’allora dg bianconero Luciano Moggi dopo il mancato rinnovo con adeguamento di stipendio al centravanti franco-argentino. La Juve mise gli occhi su un paio di punte: il giovane Alberto Gilardino, appena esploso a Parma con 23 gol e il più rodato Shabani Nonda. Diciannove anni dopo il copione si è ripetuto con Vlahovic e Lukaku. In entrambi i casi il finale è stato a sorpresa e, col senno del poi, a lieto fine per i bianconeri. La Juve infatti si è sempre tenuta il bomber già presente in organico, venendo ripagata sul campo. Lo riporta Tuttosport.