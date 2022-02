Dusan Vlahovic come Carlos Tevez e Gonzalo Higuain. Il nuovo numero 7 della Juve è uno dei tre attaccanti bianconeri ad aver segnato all'esordio in Serie A con la maglia della Vecchia Signora, a partire dal 2010. Una gara memorabile, quella contro il Verona, per il serbo, che con i suoi numeri straordinari è ormai "inferiore" solo a Robert Lewandowski: il centravanti del Bayern Monaco è infatti l'unico nei cinque maggiori campionati europei ad essere andato in rete più volte dell'ex viola in questa stagione, con 24 gol contro gli attuali 18 del classe 2000.