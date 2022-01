8









Dusan Vlahovic come Cristiano Ronaldo? Probabilmente è ancora presto per dire se il nuovo centravanti della Juve riuscirà ad emulare il portoghese e la sua straordinaria carriera, ma dopo aver ereditato il suo numero di maglia il 22enne potrebbe ora acquisire un altro "pezzo" del triennio bianconero dell'ex Real Madrid: stiamo parlando della villa sulle colline torinesi, un vero e proprio "castello" che guarda la città dall'alto in basso, offrendo un panorama mozzafiato e tutti i comfort possibili.

Non si tratterebbe, però, di un semplice sfizio. Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, esattamente come CR7 Vlahovic è un "fanatico" della cura del corpo, e in questi anni ha sempre cercato di imitare Ronaldo nel suo stile di vita iper professionale, fatto di allenamenti e lavoro anche a casa. Ecco perchè quella villa potrebbe proprio fare al caso suo, grazie alla presenza di una palestra ben attrezzata e di una piscina interna, l'ideale per poter continuare la preparazione anche lontano dalla Continassa. "Probabilmente - scrive il quotidiano - quella di Ronaldo non è l'unica abitazione torinese dotata di questi comfort per l'allenamento, ma sicuramente il fatto che uno come Cristiano si sia trovato molto bene in quella villa in collina è la migliore delle garanzie possibili". La scelta definitiva non è ancora stata presa - Dusan, del resto, è arrivato a Torino solo giovedì, e il suo calendario è stato fin da subito molto fitto - ma stando alle indiscrezioni l'ex residenza del "re" resta tra le opzioni papabili, e qualche pensiero è già stato fatto.