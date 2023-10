Stando a La Gazzetta dello Sport, nei discorsi sul rinnovo di Dusanlaragionerà anche sull'inserimento di una clausola in caso di cessione, come era stato fatto per Matthijs. L'attaccante, da parte sua, ha già fatto sapere di essere disponibile ad andare incontro ai bianconeri, che puntano a trovare una soluzione in grado di accontentarlo ma anche di alleggerire il monte ingaggi generale.