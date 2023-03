La Juventus potrebbe considerare l’idea di cedere Dusan. È quanto scrive la Gazzetta dello Sport, che spiega come i bianconeri non escluderebbero tale eventualità, specie se fosse il centravanti a chiedere di partire, come accaduto in passato per de Ligt.“Se le big inglesi o il Bayern si presentassero davvero alla Continassa con un’offerta irrinunciabile per Dusan Vlahovic? Difficilmente i bianconeri potrebbero evitare un “De Ligt bis”, a maggior ragione se DV9 spingesse per l’addio come successo nel caso dell’olandese".