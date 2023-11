Il futuro di Dusan Vlahovic torna ad essere un tema in casa Juve, dopo che per tutta l'estate si era ipotizzato un addio e un possibile scambio con Lukaku. L'attaccante sta faticando in campo e il rinnovo, che la Juve vorrebbe per abbassare il costo annuo del giocatore, al momento è complicato. In tutto questo, si sta muovendo l'Atletico Madrid, che potrebbe proporre ai bianconeri altri giocatori come De Paul o Morata.