Intervenuto in conferenza stampa per presentarsi come nuovo giocatore della Juve, Dusan Vlahovic ha parlato anche di Federico Chiesa, già suo compagno di squadra alla Fiorentina. Ecco il suo commento: "Ho sentito Federico, come sapete noi abbiamo un bellissimo rapporto anche perché prima abbiamo giocato insieme. Mi dispiace per quello che gli è successo, lo dobbiamo aspettare così tanto. Lo aspetteremo e non vedo l'ora di scendere in campo con i compagni".