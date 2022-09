Ci ha messo la faccia. Anzi: un paio di foto.carica i tifosi bianconeri attraverso i social. Poche ore prima che scattasse il giorno di Juve-Salernitana, l'attaccante serbo ha scritto un messaggio forte, di speranza, di voglia di non mollare dopo due risultati diversi dalla vittoria. Alla Juve, serve anche la sua carica extra campo, oltre ai gol che sono sempre arrivati."La gloria non consiste nel non cadere mai, bensì nel rialzarsi ogni volta", ha scritto Dusan. Prima con una foto di profilo, poi un'altra a testa bassa, come volta a fare un inchino. Supporters chiaramente gasati: "Spacca tutto!", "sei spettacolare e gobbo". Insomma: obiettivo centrato, almeno il primo. Il secondo, e ancor più fondamentale, sarà battere la difesa della Salernitana: obiettivo? Quinto gol in campionato. O anche il sesto, settimo...