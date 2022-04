Come racconta La Gazzetta dello Sport, Dusan Vlahovic ieri notte è andato a letto da capocannoniere solitario (aspettando Immobile): la Juve ne ritrova uno dopo quasi un anno, da quando cioè Ronaldo ha lasciato con i suoi 29 gol. L’eredità non pesa al serbo, che anzi se la vuole spendere, al momento in campionato siamo a 22 gol, 5 con la Juventus.