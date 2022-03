Laè impegnata oggi in una sessione di allenamento, ancora a ranghi ridotti, in preparazione al big match di domenica sera contro l'. Tra i più attesi, senza dubbio, c'è Dusan, al suo primo Derby d'Italia. Dopo i dubbi sul suo stato di forma - era tornato a Torino dal ritiro dellaper un problema all'inguine -, la Juventus ha condiviso un video dalla Continassa che lo ritrae mentre corre per raggiungere i compagni e cominciare l'allenamento.