Tra gli attaccanti accostati ultimamente alla Juventus c'è anche Dusan Vlahovic, che con i suoi gol ha trascinato la Fiorentina attirando l'attenzione di alcuni club. Juve ma anche Roma e Milan, al momento non ci sono stati passi concreti da parte di nessuno ma il club viola ha intenzioni chiare sul giocatore: la dirigenza non ha nessuna intenzione di vendere Vlahovic, l'idea è quella di blindarlo a Firenze e per questo vorrebbero anche rinnovargli il contratto.