Ora Dusansembra essere un "bomber totale". Dei 16 gol stagionali realizzati con la maglia della, il serbo ne ha messi a segno "solo" 8 di sinistro, il suo piede "forte" (di cui 2 su rigore e uno su punizione), 5 di destro e 3 di testa. In totale - come sottolinea Tuttosport - sono 94 i suoi tiri, 26 in più dei 68 effettuati nell’intero torneo scorso. In Serie A soltanto Kvichaha concluso verso la porta più di lui (101 volte), ma giocando anche due partite in più, 27 contro 25: la media a gara del centravanti bianconero è quindi di un soffio superiore (3,76 contro 3,74 dell’ala del Napoli).