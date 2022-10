Non una serata memorabile, quella di ieri, per Dusan. Nel match contro l'l'attaccante serbo è apparso "statico e nervoso", come scrive La Gazzetta dello Sport, che infatti lo etichetta come il peggiore della, attribuendogli un 5.5 in pagella. "I complimenti dinon gli hanno fatto bene", scrive la rosea. "Passo indietro rispetto al derby, e non solo perchè non segna: si sbatte, però vede poco la palla". Stesso voto - e motivazione del tutto simile - da parte de Il Corriere dello Sport, mentre è più generoso Tuttosport con un 6.5: "Preciso nel controllo, veloce nello scaricare la palla, tanto lavoro ma anche frenesia per un gol a lungo cercato che non arriva".Anche per noi de ilBianconero.com la sua prestazione non è stata sufficiente (5.5): "Il tema è: come ha fattoad avere (molte) più occasioni? Svolgimento: attacca la profondità in maniera nettamente diversa, e più funzionale contro quest'Empoli. Poi, per carità, il resto ce lo mette anche lui se si fa segnalare solo per le scaramucce con la difesa ospite".