La Juve riparte, ma al raduno odierno ci sarà solo una piccola parte dei bianconeri. Tanti big assenti, tra cui Dusan, costretto a fatiche supplementari a stagione finita per curarsi dalla pubalgia e quindi a riposo fino al 10 luglio. Il serbo, infatti, avrà qualche giorno in più di riposo, ma continuerà a lavorare in Serbia con un preparatore personale che lo ha seguito durante tutta l’estate.