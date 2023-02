Contro lain tre partite da ex non ha mai segnato, motivo per cui la sfida di domenica può essere ancora più importante per lui, che dopo la doppietta di martedì contro la Salernitana non vuole più fermarsi. Dusannon intende sfigurare contro la squadra che lo ha lanciato nel calcio italiano, e dove ha convinto ladelle sue qualità al punto da spingerla a un maxi investimento nel mercato di gennaio pur di battere la concorrenza sul tempo. Ma a Torino il serbo è davvero rimasto lo stessoche aveva fatto innamorare la Vecchia Signora?. Nella sua prima "vera" stagione a Firenze, il classe 2000 aveva fatto registrare una media di un gol ogni 225 minuti (253 considerando il solo campionato di Serie A), poi scesi a 147 (e 140) in quella successiva; ancora meglio negli ultimi sei mesi prima del trasferimento alla Juve (rispettivamente 102 e 105), dove poi da gennaio a giugno il dato è salito a 182 e 154. Dall'inizio della stagione in corso, invece, Dusan ha collezionato, e ogni 180 considerando tutte le competizioni. Niente male tutto sommato, anche alla luce dei problemi fisici che tanto lo hanno condizionato finora, senza dimenticare che il sistema di gioco della squadra bianconera di Massimilianoè ben diverso da quello a cui era abituato in viola.Certamente, poi,, e il primo ad esserne consapevole è proprio lui. Domenica contro la Fiorentina, tra le mura amiche dell'Allianz Stadium, la possibilità di esultare da grande ex. E di lanciare un messaggio ai detrattori, ma anche a tutti coloro che, dopo averlo osannato come un eroe, non hanno esitato ad etichettarlo come "traditore".