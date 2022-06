Appuntamento il 4 luglio alla Continassa. Da lì in poi il centro sportivo bianconero inizierà a riempirsi, con Dusan Vlahovic tra i primi ad arrivare. Ha salutato Torino soltanto una settimana fa e a inizio mese si presenterà per primo alla Continassa, dopo che nei giorni appena passati è stato a Monaco di Baviera per risolvere il problema agli addominali. Come racconta Tuttosport, "già il primo del mese inizierà ad alzare i ritmi grazie al programma personalizzato studiato per lui dal personal trainer dei campioni. E c’è da scommettere che anche nelle prossime tre settimane l’attaccante juventino faticherà a riposarsi totalmente. Vlahovic è innamorato del calcio e soprattutto è un grande perfezionista. Una conferma in più è arrivata negli ultimi giorni. Altro che vacanza da star del pallone o da mister 70 milioni di euro. Dusan, in perfetto stile Juve, è già sintonizzato sulla nuova stagione".