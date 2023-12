. Questa è la parola giusta per descrivere il sentimento che Dusanprova per la Juventus. Era il 28 gennaio 2022 quando davanti ad un freddo, tipico della stagione, si assiepavano i tifosi all'esterno delper accogliere il bomber serbo che la Juve aveva appena acquistato dalla Fiorentina. Dusan, in quella circostanza aveva rifiutato le sirene di mercato dallaLeague, disposte ad offrirgli ingaggi monstre ma Vlahovic voleva solo la Vecchia Signora. I tifosi dal giorno 0 gli hanno fatto sentire calore e affetto, calore, nonostante il clima rigido torinese, in particolare a gennaio.Vlahovic questo calore lo ha sentito da subito, ricorderete tutti alla sua prima gara con la maglia numero 7 della Juventus contro l'Hellas Verona nella nebbia piemontese dello Stadium ha subito timbrato il cartellino, mettendo a segno la sua prima rete. Unincredibile quello della casa bianconera, tornata ad urlare a gran voce "con il numero 7 ha segnato..." proprio quel numero 7 lasciato libero da Cristiano. Poi il cambio numero, la scelta del 9. Vlahovic però, nonostante il contratto in scadenza nel 2026 è sempre rimasto al centro delle voci di mercato. Voci che lo vedevano lontano da Torino e dalla Juve. Lui però ha sempre risposto con foto sul suo profilo Instagram accompagnate da cuori bianchi e neri e reti con esultanza mostrando la maglia. Come se volesse dire: "Certo, qualche difficoltà nel percorso di Dusan alla Juve c'è: qualche infortunio e qualche gara non giocata al meglio. Non dimentichiamoci l'età del bomber serbo, i suoi 23 anni e gli ampissimi margini di crescita. Una cosa è certa: Vlahovic ama la Juve ed è da giocatori come lui che Madama deve ripartire. Da coloro che non mollano mai in campo e che riconoscono il peso della maglia che indossano. Vlahovic, dal canto suo, ancora una volta spegne le voci di mercato, questa volta direttamente:ha svelato questa mattina a La Gazzetta dello Sport. I tifosi lo amano, Dusan è innamorato della sua signora e ancora una volta lo ha dimostrato. Da qui, insieme, si deve ripartire.