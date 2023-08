Dusanè stato grande protagonista della sfida di ieri sera tra, in cui ha riportato i bianconeri sul pareggio grazie a un gol all'80'. Il serbo ha segnato sei reti contro i rossoblù in Serie A, più che contro ogni altra squadra nella competizione. Con quella di poche ore fa, inoltre, sono salite a sette le sue reti in 10 partite di campionato disputate ad agosto, una media di 0.7 a incontro: è il mese in cui in media segna di più nella competizione. Quattro, infine, i suoi gol di testa con la maglia della Juve: curiosamente, anche l'ultimo era arrivato contro il Bologna all'Allianz Stadium.