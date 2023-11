Altalenante, la parola giusta per definire le prestazioni di Dusanda quando è arrivato alla Juventus. Certo, ci sono gli infortuni che non gli hanno concesso sempre continuità e possono essere utilizzati come alibi. Il salto di qualità richiesto a Vlahovic però ancora non arriva. Alterna prestazioni di grande livello, da top player europeo, a prestazioni decisamente sottotono. Questa mattina hanno fatto scalpore le dichiarazioni di Paolo Di Canio a Tuttosport che ha incolpato al 75% il giocatore. Ci si divide tra chi attribuisce le, chi sostiene sia colpa di Massimilianoche non lo mette nelle condizioni di rendere al meglio e ancora chi attribuisce colpe alla squadra che non serve l'attaccante.