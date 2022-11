Alla fine, Dusanlo rivedremo nel 2023. Non ce la fa neanche stavolta: l'infiammazione, la pubalgia, si è ridotta ma non gli consente di essere al massimo. Allegri in conferenza ha sgomberato il campo da qualsiasi dubbio: non è per il Mondiale, è perché si è allenato solo parzialmente. Sia ieri, ma anche oggi. Dunque, il numero 9 salirà direttamente su un aereo e saluterà prontamente Torino, direzione Qatar. Chiudendo la prima parte di stagione bianconera 8 gol in 15 partite.Sette assenti per i bianconeri e tra questi figurerà ancora una volta Dusan Vlahovic. Per il serbo è la quinta partita di fila saltata per motivi fisici: dalla sfida esterna di Lecce fino all'ultima del 2022, con la Lazio, la Juve ha però sempre trovato il modo di vincere. E di compensare la sua mancanza anche con reti importanti: una a Via del mare, due con l'Inter e ancora un'altra al Bentegodi. Più il guizzo in Champions nell'ultima sconfitta vista finora, contro il PSG: 5 reti totali, ma soprattutto quindici punti in campionato. Si può fare a meno di lui, insomma, anche se è più dura.Intanto, Vlahovic è confermato naturalmente per gli impegni Mondiali, anche perché la prima della Serbia è contro il Brasile e di fatto tra due settimane. Vlahovic sarà subito a disposizione del commissario tecnico e proverà a esserci - senza dolore - per il debutto in Qatar. La Juve spera di averlo pronto a gennaio, senza patemi o problemi. Un passo alla volta, in attesa di rivederlo in bianconero.