Dusanha fatto rientro in seguito al Mondiale disputato in Qatar ma non è ancora tornato in campo con la. Il motivo? Come noto il riacutizzarsi dellache lo tormenta dai tempi dellae che già nel mese di novembre si era fatto sentire costringendo l'attaccante bianconero a saltare le ultime gare prima della pausa per i campionati del mondo.Oggi, Vlahovic, ha iniziato ad allenarsi in parte con il gruppo squadra e con una selezione di giocatori della formazione Under 19 e Next Gen. Come riferisce SkySport però ci vorranno almeno altri dieci giorni per tornare in buone condizioni. Nel frattempo il serbo continua a lavorare e vorrebbe ritornare al meglio entro fine gennaio.