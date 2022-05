Tutti in vacanza? No, o almeno non ancora. Non c'è solo Danilo alla Continassa, come svelato dallo stesso brasiliano sui social nella giornata di ieri. Anche Dusan Vlahovic è ancora al lavoro nel quartier generale della Juve, dove ha deciso di fermarsi anche oltre il termine della stagione per recuperare da un problema agli addominali che gli aveva procurato fastidi nell'ultimo periodo, tanto da convincere il CT della Serbia Dragan Stojkovic a non convocarlo per i primi impegni di Nations League.

Come riferito da Tuttosport, martedì il centravanti era andato a Monaco di Baviera per un consulto, dove l'indicazione era stata proprio quella di proseguire nei trattamenti fino a metà della prossima settimana, evitando sforzi eccessivi, per poi fare il punto sulle sue condizioni in vista del ritiro di luglio. Intanto, la Juve è al lavoro sul mercato per affiancargli sia un giocatore in grado di sfruttarne le qualità - in pole sempre Angel Di Maria - sia un pari ruolo che gli consenta di rifiatare di tanto in tanto: diversi i nomi sul tavolo, da Filip Kostic all'"ultimo arrivato" Marko Arnautovic. Tutti pensieri che, ad ogni modo, non riguardano direttamente Dusan, impegnato solo nel ritrovare la massima forma per tornare quanto prima al top.