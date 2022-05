Tutti in vacanza? Non proprio. In questi giorni alla Continassa si vede ancora Dusan Vlahovic, ma questa volta la sua ambizione a migliorarsi con allenamenti extra non c'entra. Il motivo della sua permanenza nel quartier generale della Juve, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, è soltanto medico, legato alla pubalgia che ne ha condizionato l'ultima parte di stagione. Per liberarsene una volta per tutte ha scelto di fermarsi, rinunciando anche alla Nations League (in accordo con il CT della Serbia Dragan Stojkovic), e di sottoporsi a trattamenti specifici che possano consentirgli il recupero totale in 3-4 settimane. Secondo la tabella di marcia, quindi, tra un mese al massimo Dusan potrà ricominciare ad allenarsi con una certa intensità. Giusto in tempo per l'avvio ufficiale della prossima stagione, che prevede il raduno intorno al 4 luglio: per quella data, il bomber classe 2000 dovrebbe aver ritrovato la condizione necessaria per iniziare la preparazione con la squadra in vista della prossima stagione, per la quale vuole essere al 100%. Meno vacanze, quindi, ma per una buona ragione. Per la sua Signora questo e altro.