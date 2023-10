Nella giornata di ieri alla Continassa i giocatori della Juventus non impegnati con le proprie nazionali si sono allenati, iniziando a preparare la gara contro il Milan di domenica 22 ottobre. Tra loro anche Dusan, non convocato dalla Serbia, proprio per quell'infortunio che l'ha tenuto ai box contro Atalanta e Torino. Rimasto in città, ha proseguito nel programma di recupero dalla lombalgia. La speranza di Massimiliano Allegri è di riavere a disposizione DV9, così come Federico Chiesa, assente nel derby con il Toro per un affaticamento all’adduttore, ma al momento in ritiro con l'Italia, proprio per la gara contro il Milan.