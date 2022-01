La Juve si prepara al meglio per la super sfida di domani sera contro il Milan, dove servirà vincere se si vuole ritornare in corsa per gli obiettivi prefissati ad inizio stagione e perchè no, magari accendere un lumicino di speranza anche per qualche posizione piu alta rispetto alla zona Champions.



Ma è inevitabile che la dirigenza della Continassa si stia concentrando anche sulle vicende legate al mercato, nel tentativo di consegnare a Max Allegri dei rinforzi di qualità per concludere al meglio una stagione che sembrava compromessa e che invece, si sta incanalando sui binari giusti giornata dopo giornata. In queste ore, si sta rivalutando la posizione di Alvaro Morata perchè, come riportato da Tuttosport nella verisone odierna, l'eventuale arrivo di Vlahovic spingerebbe lo spagnolo lontano dalla Mole, nonostante le dichiarazioni di fiducia rilasciate dall'allenatore livornese non piu di due settimane fa, quando lo escludeva categoricamente da ogni trattativa.