due tra i centravanti più forti della nuova generazione, si affronteranno questa sera in Nations League, rispettivamente con la maglia dellaUn match che decreterà quali tra le due nazionali sarà promossa nella massima lega della competizione. Le similitudini tra i due attaccanti sono tante, entrambi classe 2000 ed entrambi fisicamente dominanti. Così come per tutti e due questa è la prima vera stagione in una big se non consideriamo il Borussia Dortmund in questa categoria.L'impatto di Haaland con ilè stato praticamente perfetto, nonostante qualcuno avesse dubbi sul rendimento che il 22enne potesse avere in un campionato difficile come la Premier League. Perplessità cancellate dopo solo poche partite:capace di mettere Haaland nelle migliori condizioni per confermarsi macchina da gol. Ben diversa la partenza di Vlahovic, nonostante gli squilli arrivati su calcio di punizione. Quattro gol in campionato, ancora zero in Champions League e un'astinenza che ormai dura da più di 500 minuti.Questa sera, Dusan avrà una chance importante per dimostrare prima di tutto a lui stesso di poter reggere il paragone con Haaland, confronto che proprio il tecnico bianconero,