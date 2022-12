Dusan #Vlahovic lascia il JMedical dopo gli accertamenti per il problema di pubalgia pic.twitter.com/SvsYMrqRMc — ilbianconero (@ilbianconerocom) December 13, 2022

Eccolo, Dusan. Come previsto, questa mattina l'attaccante serbo si è presentato alper gli accertamenti necessari a verificare le sue condizioni dopo ilcon la Serbia, in cui è stato condizionato dal riacutizzarsi della pubalgia. Il responso dei medici bianconeri consentirà a Massimilianodi fare tutte le valutazioni del caso per il suo impiego nelle prossime settimane, con la speranza di averlo a completa disposizione per la ripresa del campionato fissata al 4 gennaio. Seguiranno aggiornamenti. Qui sotto ildella sua uscita dal centro medico bianconero.