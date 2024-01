Dusan Vlahovic sta vivendo probabilmente il miglior momento da quando è alla Juve. Dopo le tante voci sul possibile addio in estate, ora il serbo trascina la squadra, come ha fatto contro il Sassuolo con la doppietta. Per il futuro però, il club dovrà ragionare e riflettere. Troppo alto quell'ingaggio che a fine stagione, ricorda calciomercato.com, sfonderà abbondantemente il muro dei 20 milioni lordi, anche la quota ammortamento è una voce di bilancio che la dirigenza bianconera vuole abbattere il più possibile. La partita per il rinnovo, presto o tardi dovrà consumarsi.