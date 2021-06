Cristiano Ronaldo e una scelta che fa tutta la differenza del mondo. Ci potrebbe essere una Juventus con CR7, oppure senza, discriminante che inciderà prepotentemente anche sul mercato. In caso di partenza del fenomeno portoghese, il club avrebbe più denaro da investire e non è escluso un tentativo per Dusan Vlahovic, gioiello della Fiorentina. Stando a quanto riporta Tuttosport, il presidente della viola Commisso chiede circa 60 milioni di euro e non è intenzionato ad accettare formule dilazionate come quella di Chiesa.