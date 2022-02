Dusan Vlahovic ha parlato ai microfoni di JTV dopo Villarreal-Juve. Ecco il commento dell'attaccante: "Per me è stata una serata molto emozionante perché ho giocato la mia prima gara in Champions League ed è un sogno che si avvera segnare subito in questa competizione. Non sono felice al 100% perchè non si è vinto, ma guardiamo avanti con fiducia. Nel complesso penso che abbiamo giocato una buona gara. Potevamo vincere, ma non è andata come volevamo. Adesso sarà importante pensare subito al prossimo impegno che ci attende sabato sera contro l’Empoli. Quando tornerà la Champions, invece, ripartiremo da questa gara con le certezze che abbiamo acquisito".