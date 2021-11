Se matrimonio sarà, non sarà a gennaio. Perladovrà aspettare e sperare che nella prossima sessione invernale la Fiorentina non trovi un acquirente disposto ad accontentare le richieste viola. Poi, a giugno, qualora Vlahovic finisca la stagione a Firenze, per la Juventus ci saranno nuovi margini di manovra per tentare l'assalto. Questo lo scenario tracciato da Sky Sport, che parte da un assunto certo: Vlahovic non rinnoverà il suo contratto, ma l'operazione dovrebbe portarlo a Torino già gennaio è impossibile per via delle richieste elevate della Fiorentina, che partono da 80 milioni. Attenzione all'Arsenal, al momento unico club che potrebbe avvicinarsi a quelle cifre, ma che non riesce a mettersi a contatto con l'entourage del giocatore per presentargli il progetto.