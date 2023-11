Quella tranon è mai una partita come le altre. Sicuramente non lo è per Dusan, che dal popolo viola è ancora considerato un traditore proprio per aver scelto nel gennaio 2022 di unirsi ai "nemici" bianconeri, come del resto avevano già fatto non molto tempo prima l'amico Federicoe, in un passato meno recente, il grande Roberto. Proverà ad essere protagonista, dunque, il bomber serbo, che però a oggi non è nemmeno sicuro di poter indossare una maglia da titolare allo stadio "Artemio Franchi", considerando che è rimasto ai margini per quattro turni di fila prima della sfida di sabato scorso contro il Verona, in cui è subentrato a gara in corso risultando però appannato, a tratti quasi indolente.- I prossimi giorni di lavoro alla Continassa, quindi, saranno decisivi per Massimilianoper osservarlo da vicino e verificarne le condizioni fisico-atletiche, perché se è vero che l'attaccante classe 2000 avrebbe bisogno di minuti (e di un gol, che gli manca da 50 giorni) per ritrovare forma ed entusiasmo, è altrettanto evidente che il reparto offensivo bianconero può contare anche su altri giocatori meritevoli di spazio, come Areke Moise. A Firenze, in quello stadio che tante volte lo ha visto esultare in maglia viola, Vlahovic potrebbe quindi avere la possibilità di interrompere un'astinenza sicuramente poco piacevole per lui, che insieme a Chiesa aveva iniziato la stagione nel migliore dei modi e con un ritmo che faceva ben sperare, prima del brusco stop per problemi fisici.- E "sotto esame" il 23enne lo sarà anche per un altro motivo. La Juve, infatti, sta iniziando a ragionare sul suodi contratto, con l'idea di trovare una formula che permetta di accontentare le sue richieste contribuendo però, allo stesso tempo, all'obiettivo di alleggerire il monte ingaggi complessivo della squadra. In questo senso la strategia potrebbe diventare quella di predisporre un prolungamento di un solo anno con i bonus spostati sul 2027, oppure di un biennio per spalmare la cifra variabile su un periodo di tempo più esteso. Si parla anche dell'ipotesi di una clausola in caso di cessione, come nel caso di Matthijs De Ligt. Ora, però, la priorità della Juve è ritrovare il miglior Vlahovic, possibilmente già per la sfida contro la Fiorentina. Il resto verrà di conseguenza.