Serve, come vi abbiamo raccontato qui su ilBiancoNero.com, liberare prima di tutto uno spazio adeguato nel monte ingaggi, per esempio con l’addio di Aaron Ramsey, che porterebbe almeno 14 milioni lordi da riempire con i circa 12 lordi a stagione che chiede Vlahovic.Come racconta Tuttosport, la Fiorentina vorrebbe evitare di dare il giocatore alla Juventus, ma Vlahovic sembra avere esplicitamente espresso la sua volontà di giocare nella Juventus e le concorrenti della Juventus sono probabilmente meno convinte dei bianconeri. Ma, soprattutto, la Fiorentina sembra orientata alla cessione in gennaio, quando avrà la possibilità di monetizzare la cessione certamente di più che in estate, quando al contratto di Vlahovic mancherà solo una stagione.