. Ingaggio pesante, 31 anni, poche o nessuna possibilità di cederli in futuro, eppure queste eccezioni piacciono parecchio. Colpi alla Pirlo o Khedira, giocatori arrivati tardi alla Juve ma quanto mai preziosi. Ecco, quindi, che per il 2023 scendono in campo altri due nomi eccellenti. Si tratta di N’Goloe Ilkay, entrambi in scadenza di contratto, rispettivamente con Chelsea e Manchester City, che ad oggi non bloccano l'uscita di due big, attratti da nuovi super investimenti, quelli che solo in Premier League possono permettersi.Kanté e Gundogan piacciono da sempre e la concorrenza spietata non manca, ma la Juve potrebbe avere lo spazio necessario per insistere. L'addio di Rabiot in scadenza, i riscatti di Zakaria e Arthur, una cessione: tutto questo garantirebbe nuovi investimenti sugli ingaggi di due top. Quantità e qualità Kanté, visione ed estrema tecnica Gundogan, mente veloce e superiore del calcio moderno, capace anche di segnare. Nomi che scaldano, nomi che piacciono: per i colpi a zero è presto, ma nemmeno così tanto e con un mercato lungo già da novembre tutto può succedere...