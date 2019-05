Alla ricerca di un nuovo rinforzo. La Juventus, dopo Ramsey, vuole un altro colpo a centrocampo, con diversi nomi sulla lista. Il primo nome è, come vi abbiamo raccontato, quello di Milinkovic Savic, mezzala serba della Lazio, ma non solo. Secondo la Gazzetta dello Sport, c'è anche una pista che porta al francese Adrien Rabiot, in scandenza di contratto a giugno con il Paris Saint-Germain e che sicuramente lascerà la Francia. Unico dubbio la richiesta di Rabiot che vuole 10 milioni a stagione.